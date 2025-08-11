В июле в большинстве городов подешевели вторичные квартиры

В минувшем месяце цены на готовые квартиры впервые за последние пять лет снизились в большинстве крупных городов РФ. Однако в реальном выражении, с учетом официальной инфляции, «квадраты» в середине лета подешевели везде, включая Москву. Насколько долгой будет ценовая «передышка», «МК» решил узнать у экспертов.

Как рассказала «МК» исполнительный директор компании «Этажи» Юлия Бочарникова, покупатели стали активно возвращаться на вторичный рынок жилья после снижения ключевой ставки ЦБ и пересмотра ипотечных ставок банками.

«Однако ипотека пока все равно остается невыгодной, а депозиты — по-прежнему привлекательными», — заметил руководитель АЦ «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко.

По его словам, активность на рынке недвижимости снижает летняя жара и сезон отпусков, в результате чего здесь продолжает господствовать стагнация.

«Часть потенциальных покупателей ожидает истечения сроков по банковским вкладам, чтобы вложить их в недвижимость, но основная масса предпочитает повременить до падения ипотечных ставок», — добавил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

По данным Бочарниковой, в целом по России средняя стоимость квадратного метра готового жилья за прошлый месяц выросла незначительно, всего на 0,1%, а относительно июля прошлого года рост составил всего 1,9%. За минувший июль среди российских мегаполисов лидерами по росту средней цены квадратного метра вторичного жилья, по ее данным, стали Пермь (+1,3%), Санкт-Петербург (+1,1%) и Уфа (+0,7%), снижение отмечено среди городов-миллионников лишь в Самаре (-0,9%).

По итогам июля специалисты консалтинговой компании SRG зафиксировали тренд на снижение цен в 28 из 50 крупных городов РФ. Как сообщил ее эксперт Максим Русаков, за последние пять лет это первое лето, когда доля городов с отрицательной динамикой превысила 50%. В лидерах по снижению стоимости одного жилого «квадрата» оказались Хабаровск и Тюмень (-1,4%, см. таблицу). Ранее подобная картина наблюдалась в разгар пандемии в 2020 году, но тогда снижение имело другую природу. Тем не менее он не ожидает усиления этой приятной для покупателя тенденции в августе.

В Москве, по данным Репченко, стоимость готового жилья прибавила за второй месяц лета символические 0,2%, достигнув отметки 278,2 тыс. руб. за 1 кв. м. И даже этот прирост во многом обусловлен недорогим сегментом, в котором продолжает происходить вымывание самых доступных предложений.

«Цены на московскую недвижимость несущественно карабкаются вверх только в номинальном выражении, поскольку символический прирост уступает официальной инфляции. В реальном выражении стоимость готового московского жилья потеряла 8,7% за 2024 год и еще 1,9% за первое полугодие 2025-го», — подчеркнул аналитик. «В условиях недоступной рыночной ипотеки подавляющее большинство сделок (от 70% до 80% в разных регионах) приходится на альтернативные, когда улучшаются жилищные условия после продажи имеющегося жилья. Поэтому интерес к двух- и трехкомнатным квартирам сейчас выше, чем это было до периода высоких ипотечных ставок», — отметила Бочарникова.

Средний дисконт при продаже готового жилья, достигший в июне рекордных значений (-6,4%), в июле снизился до 5,9%.

«Те, кто не в первый раз покупает недвижимость после периода высоких ипотечных ставок, понимают, что постепенно дисконт начнет сокращаться, а цены расти вслед за восстановлением спроса, и стараются успеть улучшить жилищные условия сейчас, а ипотеку рефинансировать в будущем под более низкую ставку», — говорит аналитик.

Эксперт обратила внимание на еще один любопытный тренд — средняя стоимость квадратного метра в новостройках в целом по России сейчас выше аналогичного значения на вторичном рынке на 21,3%. Это достаточно большой ценовой разрыв, который при снижении рыночных ставок по ипотеке усилит переток покупателей в сегмент готового жилья.

В случае улучшения условий кредитования по рыночной ипотеке Бочарникова ожидает дальнейшего роста спроса в сегменте готового жилья еще 10–15% к существующим значениям. В том числе из-за начала делового сезона.

«Для продавцов это означает сокращение скорости продаж своих объектов, а вот для покупателей объем доступного предложения и средний уровень дисконта сократится», — заключила эксперт.

Сергей АРТЕМОВ

ТОП-10 КРУПНЫХ ГОРОДОВ ПО СНИЖЕНИЮ В ИЮЛЕ ЦЕН НА ВТОРИЧКУ

Город Динамика за месяц Средн. цена 1 кв. м в июле, тыс. руб.

Хабаровск -1,4% 134,4

Тюмень -1,4% 127,4

Краснодар -1% 129,6

Казань -0,9% 184

Ростов-на-Дону -0,9% 133,7

Иркутск -0,9% 137,9

Красноярск -0,8% 128,7

Пенза -0,8% 93,9

Рязань -0,7% 96,2

Калининград -0,6% 138,9

Источник: КГ SRG.