Хуснуллин: Рыночная ипотека почти перестала существовать как класс

Сегодня доля рыночной ипотеки в России равняется 20%, льготной ипотеки - 80%. Ранее же на рыночную ипотеку приходилось 70% сделок, на льготное кредитование - 30%. Такая тенденция на рынке новостроек наблюдается впервые, сказал вице-премьер Марат Хуснуллин в беседе с "Ведомостями".

"Такого не было никогда за всю историю ипотеки. Мы впервые столкнулись с тем, что у нас рыночная ипотека почти перестала существовать как класс", - заявил он.

По мнению Хуснуллина, если бы власти не стали поддерживать льготные программы со стороны бюджета, рынок мог "схлопнуться". Однако ситуацию удалось сдержать.

Он напомнил, что охлаждение ипотеки началось 1 июля прошлого года (до повышения ключевой ставки). Изменение денежно-кредитной политики для рынка имело довольно большое значение, так как обычная рыночная ипотека была фактически отменена. Вместе с тем были введены ограничения на льготное кредитование и ужесточены требования к заемщикам и банкам.

Россияне пожаловались на навязывание дополнительных услуг при оформлении ипотеки

Вице-премьер подчеркнул, что все меры поддержки рынка жилья, действующие в настоящее время, важны, поскольку они поддерживают темпы строительства и помогают решать вопросы с обманутыми дольщиками.