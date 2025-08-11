Найдено решение жилищного вопроса в России

Россиян, которые не могут позволить себе жилье в ипотеку, стоит переселить в доходные дома. Таким мнением в разговоре с 76.ru Георгий Остапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Такая модель предполагает заключение долгосрочных договоров аренды на 20, 30 и даже 50 лет, что значительно дешевле покупки квартиры в ипотеку.

«Ты не становишься собственником жилья, но имеешь возможность долгое время комфортно в нем проживать», — прокомментировал специалист.

Минус проживания в доходном доме — он не передастся в наследство. С другой стороны, человек становится мобильным: хочет — переезжает из одного города в другой, где есть более выгодные условия для работы или жизни.

Формат доходного жилья позволит снизить финансовую нагрузку на россиян и повысить гибкость на рынке жилья в условиях ограниченного строительства и высокой стоимости ипотеки.

Ранее вернуть в России доходные дома предложил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.