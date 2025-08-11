Россияне пожаловались на навязывание допуслуг при оформлении ипотеки

Россияне пожаловались на навязывание дополнительных услуг при оформлении ипотеки. Об этом со ссылкой на данные Народного рейтинга Банки.ру сообщает газета «Известия».

Кредитные организации вынуждают клиентов купить целый набор дополнительных продуктов, вроде страховки, подписки на онлайн-кинотеатр, защиты карты или полиса от потери работы. В противном случае они грозятся повысить ставку по ипотеке. В отдельных случаях цена навязанных продуктов может доходить до 30–50 тысяч рублей, при этом по закону обязательной может быть лишь страховка жилья.

В Центробанке объясняют, что страховать жизнь при оформлении ипотеки необязательно.

«Ставить выдачу кредита в зависимость от покупки страхования жизни банкам запрещено. Это относится к любым дополнительным платным услугам и товарам, предлагаемым при кредитовании», — пояснили в регуляторе.

По информации пресс-службы ЦБ, по закону заемщик вправе выбрать страховку, если она подходит по требованиям банка, и в таком случае банк должен снизить ставку по ссуде так же, как если бы клиент взял страховку у него самого. Пожаловаться на нарушения можно в Банк России. Однако зачастую клиенты банков соглашаются приобрести дополнительные продукты ради льготной ставки. Это оказывается выгоднее, чем дополнительный процентный пункт в ставке кредита.

Банки начали навязывать дополнительные услуги, в том числе страхование жизни после того как в 2024–2025 годах резко ухудшились качество заемщиков и их платежеспособность, что привело к росту просрочек и дефолтов по кредитам. Такой подход позволяет банкам активнее отсекать рисковых заемщиков, оставляя только наиболее надежных. Кроме того, допы позволяют им увеличивать доход.

Россияне уже жаловались на навязанные страховки по кредитным картам. Клиенты банков обратили внимание на автоматическое подключение полисов при заключении договора, из-за чего они сталкиваются с крупными списаниями вплоть до 10 тысяч рублей в месяц. В Центробанке отмечают, что случаи навязывания страховок не носят массового характера, но регулятор видит отдельные нарушения и ведет с организациями индивидуальную работу.