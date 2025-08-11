Хуснуллин: Почти 20% российских девелоперов могут обанкротиться
К 2030 году каждый пятый метр жилья в России будет новым, если будут реализованы все планы развития ипотеки. Об этом в интервью "Ведомостям" сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
При этом, подчеркнул он, все дома, которые должны быть введены в эксплуатацию в этом году, по больше части будут достроены: свыше 85% строительных объектов готовятся в сроки. Однако срок 19% объектов уже перенесли, поскольку риск банкротства есть примерно у 20% застройщиков.
По словам вице-премьера, если россияне не станут вкладываться в недвижимость, то число девелоперов, находящихся на грани банкротства, вырастет до 30%.
"Новое жилье вносит значительный вклад в капитализацию нашей страны: чем дороже стоит страна, тем больше ее экономика, тем больше заемных денег можно привлечь. Поэтому мы развиваем ипотеку", - пояснил Хуснуллин.
Он также добавил, что в России может произойти массовое разрушение жилого фонда, если сегодня жилье не будет обновляться.
"В последние годы мы достаточно много строили - 630 млн квадратных метров за шесть лет. Но у нас заканчиваются нормативные сроки эксплуатации массовых серий домов", - сказал вице-премьер.