Жители Изюмского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области распродают жилье за бесценок, об этом сообщает РИА Новости.

Из-за продвижения линии фронта и напряженностью в приграничном регионе местные публикуют объявления с крайне низкой ценой.

Стало известно, что ближайшее от Волчанска жилье можно купить в радиусе десяти километров от города. Так, в селе Бугаевка однокомнатная квартира стоит 165 тысяч гривен (319 тысяч рублей), а в селе Высочиновка двухкомнатную квартиру можно приобрести за 330, 6 тысячи гривен (638 тысяч рублей).

Больше всего предложений поступило из Старого Салтова. Трехкомнатная квартира в населенном пункте обойдется в 11 тысяч долларов (878 тысяч рублей), а частный дом стоит от 2500 до 4500 долларов (199,5 — 359 тысяч рублей).

В селе Великий Бурлук Купянского района однокомнатную квартиру продают за семь тысяч долларов (558 тысяч рублей), сопоставимые цены в поселке городского типа Боровая.

Ранее стало известно о появлении котла для украинских войск в Харьковской области. Уточнялось, что речь идет о волчанском направлении.