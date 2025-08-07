Спрогнозирован рост цен на строящееся жилье по итогам года

Строящееся жилье может подорожать в России по итогам года на 5,5% (по прогнозам Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), по прогнозам ЦИАН - на 8%.

Такое мнение выразил руководитель ЕРЗ Кирилл Холопик в ходе онлайн-дискуссии "ЕРЗ тренды".

"С ценами ситуация немного стабилизировалась. За первое полугодие строящееся жилье подорожало в России на 2,3-3% при том, что инфляция составила 3,8%. Поэтому ЕРЗ прогнозирует, что строящееся жилье может подорожать в России по итогам года на 5,5%. При этом ЦИАН прогнозирует подорожание на 8%", - сказал он.

По словам Холопика, в мае - июне номинальный рост цен был околонулевым на фоне снижения спроса.

"В основе прогноза по итогам года также лежит практически нулевая инфляция цен на стройматериалы. По опросам застройщиков рост цен на стройматериалы уже не является галопирующим, как ранее. Также происходит снижение темпов роста зарплат, что является составной части себестоимости жилищного строительства. Эти два фактора дают понимание, что динамика себестоимости строительства не будет стимулировать рост цен на жилье. Снижение ключевой ставки Банком России также означает, что доля затрат застройщиков может начать снижаться", - сказал он.

В свою очередь руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов отметил, что застройщики пытаются стимулировать снижающийся спрос через скидки - это происходило, например, в начале зимы в московском регионе. Кроме того, на прогноз влияет, в частности, снижение цен в сторону квартир меньшего метража и студий. "Рост цен продолжается, но он ниже инфляции и ниже роста прошлого года", - заключил эксперт.