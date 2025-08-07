Процент за прописку: в РФ могут ввести региональные ставки по ипотеке

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России могут ввести дифференцированные ставки по ипотеке, зависящие от уровня средней зарплаты в регионе. Вопрос обсуждается в правительстве. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что это повысит адресность семейной ипотеки, но есть риски перегрева рынка и образования «пузырей».

Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин отметил, что ставку лучше определять по аналогии с налогообложением: до определенного уровня дохода действует одна ставка, при превышении — другая. По его словам, это повысит доступность жилья для семей с низкими доходами, но может привести к росту цен и перегреву рынка.

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский подчеркнул, что ставка должна учитывать не только номинальные доходы, но и реальные расходы, включая расходы на детей. Однако это может привести к дисбалансу спроса и предложения на рынке недвижимости.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов указал, что дифференциация ипотечной нагрузки уже существует из-за различий в стоимости недвижимости в регионах. Однако расширение льготных программ может увеличить нагрузку на бюджет и привести к росту цен.

Несмотря на высокую ключевую ставку, цены на жилье в России продолжают расти из-за инфляции, роста стоимости стройматериалов и дефицита рабочей силы. Многие покупатели используют собственные или заемные средства для инвестиций в недвижимость, говорится в материале.