В Госдуме обсудят варианты дифференциации ставок по льготной ипотеке

Депутаты Госдумы в ходе осенней сессии рассмотрят возможные параметры дифференциации ставок по льготной ипотеке, заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире радио Sputnik. В разговоре с «Ведомостями» он уточнил, что во внимание могут быть приняты средний уровень дохода в регионе, количество детей в семье и, возможно, привязка места регистрации заемщика к месту покупки квартиры, а также другие аспекты.

Аксаков отдельно пояснил, что Госдума может обратить свое внимание на те параметры, что связаны с необходимостью закрепления людей на определенных территориях. Это связано с тем, что сегодня льготная ипотека позволяет купить квартиру в любом регионе, а это, в свою очередь, вызывает «обезлюдивание» части страны и не дает всем населенным пунктам развиваться соответствующим образом, добавил депутат.

В ЦБ и Минфине на запрос «Ведомостей» не ответили.

Опрошенные газетой эксперты в большинстве своем положительно оценили предложение законодателей. По мнению управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича, дифференциация ставок в зависимости от региона позволит сделать меру более адресной, поспособствует охлаждению ценовой политики в одних регионах и разовьет рынок в других.

Руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова добавляет, что наиболее честным будет тот подход, который учтет среднюю стоимость жилья в регионе, поскольку именно от конечной цены квартиры зависит размер ежемесячных платежей и кредита. Эксперт предлагает пойти дальше и дифференцировать ставку не только на федеральном уровне, но и на уровне отдельно взятых субъектов. Последнее возможно осуществить посредством введения диапазона или предельного размера ставки в зависимости от дохода заемщика. По мнению Солдатенковой, подобная мера «защитит» рынок от оформления льготной ипотеки только наиболее платежеспособной категорией заемщиков, что могло бы поставить под угрозу целевое назначение программы как таковой.

В то же время главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова полагает, что в большинстве субъектов дифференциация ставки ни к чему не приведет, поскольку соотношение ежемесячного платежа к зарплате почти везде и так уже одинаково — 40%.

Сегодня льготная ипотека на покупку жилья под 6% доступна семьям с ребенком до шести лет или ребенком-инвалидом. При этом минимальный первый взнос составляет 20%. Госпрограмму можно использовать как для покупки квартиры в новостройке, так и во «вторичке», при этом ипотеку на «вторичку» можно оформить только в тех городах, где ведется строительство не более двух новых домов. Жилье должно соответствовать ряду условий: его возраст не должен превышать 20 лет, оно не должно быть признано аварийным, а продавец не должен являться взаимозависимым лицом.