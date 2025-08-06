Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил обнулить ставку ипотеки для многодетных семей. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Для многодетных семей ставку надо вообще обнулять, давать им беспроцентные жилищные ссуды», — отметил политик.

Он также выступил за то, чтобы семьям даже с одним ребенком давали право на постепенное погашение жилищного кредита. Миронов предложил списывать 500 тысяч рублей при рождении первого ребенка, 600 тысяч — при рождении второго и 700 тысяч — при рождении третьего. Политик заявил, что такие меры помогут повысить рождаемость в стране в полтора раза.

Назван приемлемый для россиян уровень ипотечной ставки

До этого сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми. Предлагается при рождении второго или последующего ребенка давать семьям до полутора лет каникул.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, такая возможность позволит снизить финансовую нагрузку на молодую семью, а также повысит рождаемость.

Ранее в России выросло число желающих взять ипотеку.