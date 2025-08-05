В России могут ввести дифференцированную ставку по ипотеке

Володин: Скоро может быть введена дифференцированная ставка по ипотеке
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в ближайшее время может быть введена дифференцированная ипотечная ставка.
Он отметил, что правительство обсуждает такую инициативу. Спикер заявил об этом в ходе рабочей поездки в Саратов на встрече с жителями (видео опубликовано в Telegram-канале "Володин Саратов").
Володин пояснил, что в Москве ставка должна быть одной, а в Саратове - другой - соразмерной средней зарплате в Саратовской области. "Тогда будет социальная справедливость", - сказал председатель ГД.
Он напомнил, что сейчас ставки одинаковые, при этом в Москве зарплата в 2,5 раза выше, чем в Саратове.
"Президент нас поддержал. Сейчас правительство обсуждает", - добавил председатель Госдумы.
О том, что в России необходимо установить дифференцированную ставку ипотеки в зависимости от региона, Володин уже заявлял 16 июля в ходе "правительственного часа", посвященного вопросам демографии. По его словам, еще одним критерием может стать количество детей в семье.