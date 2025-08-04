В Подмосковье уточнили условия выдачи земли многодетным семьям

На внеочередном заседании Московской областной Думы депутаты приняли два закона, уточняющие условия получения льгот для отдельных категорий жителей.

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Речь идет, в частности, о выделении земли многодетным семьям.

"Теперь, чтобы претендовать на получение земельного участка, родители должны иметь гражданство Российской Федерации не менее 10 лет, а дети - гражданство РФ по рождению", - уточнила замминистра социального развития Подмосковья Вера Марченко.

Еще одно отныне обязательное требование - оба родителя на момент подачи заявления на землю должны проживать в Московской области не менее 10 лет. Причем проживать постоянно, а не в режиме "въехал - выехал".

Ужесточая законодательство, депутаты пытаются отсечь недобросовестных претендентов, коих хватает, в том числе и среди мигрантов. Напомним, в этом году в Подмосковье случилось два крупных скандала, связанных с предоставлением мер социальной поддержки. Жительница Долгопрудного получила сертификат на улучшение жилищных условий на сумму 3,9 миллиона рублей, многодетная семья из Мытищ - на 24 миллиона. А затем не без помощи местных жителей выяснилось, что первая семья давно живет в Турции, а вторая принесла поддельные справки с заниженными доходами, а кроме того, для получения льгот прописала к себе в квартиру родственников из Таджикистана, которые в России ни разу не были. Оба сертификата были изъяты, реализовать их липовым льготникам не удалось. После этого в программу внесли коррективы: претендовать на жилье от государства могут лишь те семьи, в которых хотя бы один из родителей является уроженцем Московской области, а срок регистрации взрослых членов семьи на территории Подмосковья составляет как минимум 10 лет. Теперь корректируются и условия выделения участков - земля в Подмосковье тоже стоит немалых денег.

Ужесточая законодательство, депутаты пытаются отсечь недобросовестных претендентов

А вот получение региональных выплат, положенных молодым многодетным семьям, депутаты, наоборот, упростили. В январе этого года в области ввели выплату в размере 300 тысяч рублей для родителей до 35 лет за появление третьего и последующих детей. Этой формой поддержки уже воспользовались более 1,3 тысячи семей.

"Однако на нее могли претендовать не все нуждающиеся семьи, поскольку в законе было установлено требование, что оба родителя должны иметь регистрацию в Московской области", - объясняет председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Депутаты проанализировали: 53% отказов в выплате были связаны именно с отсутствием подмосковной регистрации у одного из родителей. Но если у второго регистрация есть - почему семья, тем более молодая, должна лишаться возможности приобрести все необходимое для малыша?

Поэтому поправками требование решили смягчить - теперь на выплату будут иметь право и те семьи, в которых подмосковная регистрация есть только у одного родителя.

"Ожидаем, что благодаря этому количество получателей существенно возрастет и в этом году выплату смогут получить свыше 4,6 тысячи семей", - отмечает Брынцалов.

Кстати, оформить выплату можно даже в случаях, если ребенок рожден не в подмосковном роддоме, но зарегистрирован в подмосковном ЗАГСе. Подать заявление на выплату можно через региональный портал госуслуг.