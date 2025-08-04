ВТБ сообщил о начале восстановления спроса на ипотеку

В июле российские банки выдали ипотечных кредитов на покупку жилья на 340 млрд рублей, следует из предварительных оценок ВТБ. Это на 11% больше, чем в июне текущего года. Средняя сумма кредита составила около 5,5 млн рублей.

Всего по итогам семи месяцев года объем выдач ипотеки в России превысил 1,8 трлн рублей, что на 42% ниже результата за аналогичный период прошлого года. Основная часть ипотечных выдач приходится на программы с господдержкой – 83% в июле и 79% с начала года.

Июльские показатели, как отмечают в банке, свидетельствуют о постепенном восстановлении спроса на ипотеку. Объем выдач превысил данные июня этого года и всего на 3% уступил результатам июля 2024 года.