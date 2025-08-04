Спрогнозирован рост стоимости вторичного жилья в России

В России на 5-10% могут подняться цены на вторичное жилье. Об этом, ссылаясь на экспертов в сфере недвижимости, сообщает газета «Известия».

Они отметили, что после снижения ключевой ставки Центробанком спрос на вторичную недвижимость увеличился на 15-20%. Покупатели восприняли снижение ставки как сигнал к последующему увеличению цен на жилье. На рынок жилой недвижимости может произойти колоссальный отток финансовых средств с банковских депозитов. При сокращении ввода жилья на рынке новостроек не исключено появление дефицита предложения по отношению к спросу. В этом случае на рынке вторичной недвижимости начнется рост стоимости квадратного метра. Кроме того, спрос на вторичку подогревает сформировавшийся ценовой разрыв по сравнению с новостройками, который сейчас составляет 19-20%.

3 июля член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков предупредил, что снижение ключевой ставки приведет к скачку цен на жилье.