В Совфеде предложили создать онлайн-сервис для безопасной аренды жилья

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин предложил создать онлайн-сервис для безопасной аренды жилья.

Как он отметил в беседе с ТАСС, что на рынке недвижимости давно действуют мошенники и арендующие жильё граждане являются в этом плане уязвимой группой для действий злоумышленников.

«Необходимо создать официальный онлайн-сервис, через который можно будет арендовать жилье с проверкой документов, личности сторон и безопасной сделкой», — отметил Шейкин.

По его словам, на рынке существует множество мошеннических схем, начиная от выманивания денег под видом брони, заканчивая сдачей недвижимости сразу нескольким арендаторам.

«Только в 2024 году в крупных городах России зафиксировано свыше 30 тыс. заявлений по фактам обмана при аренде или покупке недвижимости. В отдельных регионах мошеннические схемы стали целыми бизнесами», — добавил он.

Ранее в ФТС заявили об участившихся случаях мошенничества в отношении россиян, планирующих ввезти из-за границы легковые автомобили для личного пользования.