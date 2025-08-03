В Москве половину первичного рынка жилья занял бизнес-класс

В конце минувшей весны сегмент новостроек бизнес-класса достиг рекордного значения по числу представленных в Москве к продаже проектов (146). В начале лета новый фаворит столичных девелоперов закрепил лидерство: в июне 2025 года суммарный объем предложения новостроек бизнес-класса составил 23,6 тыс. квартир и апартаментов, что равняется 50% от общего объема предложения новостроек в старой Москве. Экспансия происходит во многом за счет массового сегмента, который ранее долгое время доминировал в Белокаменной.

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В июне 2025 года столичные девелоперы предлагали в сегменте новостроек бизнес-класса 144 проекта, что составляло 42% от общего числа проектов, представленных к продаже в старой Москве, – сообщил «МК» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Он напомнил, что в апреле 2025 года число представленных к продаже проектов бизнес-класса достигло максимального значения за всю историю рынка – 146.

«В Москве не только растет количество проектов бизнес-класса, но и их масштаб, который составляет важное конкурентное преимущество сегмента», – отметила генеральный директор компании ООО «Ривер Парк» Лариса Швецова.

По ее оценке, сейчас в среднем на один проект в продаже приходится в моменте порядка 170 квартир, а пять лет назад было только 130. Масштаб позволяет создать полноценное пространство для жизни, что невозможно в проектах точечной застройки.

«Фактически многие крупные проекты новостроек бизнес-класса реализованы по принципу «город в городе», что позволяет этому сегменту удерживать интерес основной массы покупателей», – подчеркнула девелопер.

Между тем пять лет назад, в июне 2020 года, на рынке новостроек Москвы застройщики реализовывали 125 проектов новостроек бизнес-класса, предлагая покупателям около 17 тыс. квартир и апартаментов. Таким образом, за прошедшие 5 лет прирост предложения по числу помещений составил 39%, а по количеству проектов – 15%.

«Новостройки бизнес-класса сегодня показали устойчивость к колебаниям рынка – клиенты в этом сегменте не опираются полностью на ипотеку и могут позволить воспользоваться 100% оплатой или беспроцентной рассрочкой», – сообщил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

С его слов, покупатели недвижимости предъявляют более высокие требования к качеству проектов, и новостройки бизнес-класса в полной мере отвечают такому запросу за счет соотношения уровня комфорта и стоимости. Такие проекты отличаются оригинальной архитектурой, интересным инфраструктурным наполнением и дизайнерским общественным пространством, что реализовывать в массовом сегменте просто нецелесообразно.

Эксперты отмечают, что доля новостроек бизнес-класса пять лет назад составляла 44% (по числу проектов), а сейчас – 50%. В основном, прирост был достигнут за счет уменьшения предложения новостроек массового сегмента.

«Действительно, сегмент новостроек бизнес-класса вырос и сейчас является крупнейшим на рынке новостроек Москвы. Хотя долгие годы, в середине 2010-х, в Москве господствовал массовый сегмент или новостройки комфорт-класса», – заметил Сырцов.

Однако, по его мнению, у бизнес-класса теперь есть мощные конкуренты в виде проектов премиум-сегмента. Премиальные новостройки, как правило, предлагают несколько более высокое качество, но разрыв в этом отношении с новостройками бизнес-класса у них небольшой. При этом такие комплексы, как правило, отличаются более выгодным расположением, чем в бизнес-классе.