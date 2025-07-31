Мутко: госкорпорация Дом.РФ фиксирует высокую востребованность семейной ипотеки

Государственная корпорация "Дом.РФ" фиксирует высокую востребованность семейной ипотеки у граждан России, сегодня 89% льготных ипотечных кредитов выдается по этой программе. Об этом заявил генеральный директор корпорации Виталий Мутко, передает РИА Новости. По его словам, с помощью этой программы семьи в России приобрели уже более 81,5 млн квадратных метров жилья. Мутко рассказал, что средневзвешенная ставка по "Семейной ипотеке" составила 5,24% годовых, что ниже установленного предельного уровня - до 6%. Гендиректор отметил, что в настоящее время эта льготная программа не только помогает россиянам улучшить свои жилищные условия, но и является важным инструментом демографической политики. Более 40% участников программы "семейная ипотека" имеют двоих детей, около 20% - троих, поделился Мутко. До этого сообщалось, что москвичи вновь стали активно покупать квартиры в ипотеку — доля ипотечных сделок на рынке первичной недвижимости увеличилась впервые за год.

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