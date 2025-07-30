Средняя площадь квартиры в новостройках продолжает сокращаться

Средняя площадь сделки на рынке новостроек в июле сократилась на 2%. Об этом сообщил «Коммерсантъ» с отсылкой на исследование «ЦИАН Аналитики».

Средняя площадь проданной квартиры на первичном рынке в июле составила 50,4 кв. м, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным «ЦИАН Аналитики», наиболее значительное сокращение площади жилья наблюдается в Чебоксарах — на 10%, до 57,5 кв. м. В Кирове этот показатель упал на 9%, до 50,5 кв. м, в Ярославле и Липецке — на 7%, до 51,3 и 53,6 кв. м соответственно.

Эксперты связывают это с падением покупательской способности на фоне роста ключевой ставки и завершения программы массовой льготной ипотеки летом 2024 года. По словам руководителя управления маркетинговых исследований и аналитики девелопера «Главстрой» Елизаветы Родиной, без субсидий приобретение жилья стало практически недоступным. Вице-президент по маркетингу и продукту компании RBI Михаил Гущин отметил, что россияне стараются уменьшить финансовую нагрузку, выбирая более компактные квартиры. Также на выбор покупателей влияет подорожание себестоимости строительства, добавил директор по продажам «Мангазея» Федор Ушаков.

Несмотря на введенные запреты на строительство квартир площадью менее 28 кв. м, застройщики продолжают предлагать жилье на грани допустимых нормативов. Девелоперы не спешат увеличивать площадь лотов из-за высокого спроса на малогабаритное жилье — доля студий в общем объеме продаж составляет 30–40%, подсчитал Гущин.

В то же время в сегменте элитного жилья наблюдается противоположная динамика. В компании Whitewill подсчитали, что за первое полугодие средняя площадь квартиры в новостройках премиум-класса выросла на 4%, до 76 кв. м, а в элитных проектах — на 5%, до 80 кв. м. Как пояснили в компании Uniq Development, девелоперы практически не выводят на рынок малоформатные квартиры, поскольку спрос на них среди состоятельных покупателей отсутствует. Кроме того, значительная часть компактных лотов уже раскуплена, а новые проекты выходят реже.

Рост интереса к крупным квартирам в элитном сегменте аналитики объясняют активностью инвесторов и обеспеченных граждан, стремящихся сохранить капитал. По данным «Intermark Городская недвижимость», с января по июнь объем сделок в Москве на первичном рынке премиум-жилья увеличился на 51% в годовом выражении и достиг 160 млрд рублей.