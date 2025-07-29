В российских городах стали быстрее раскупать жилье

Во втором квартале 2025 года вторичное жилье в российских городах-миллионниках стало продаваться быстрее впервые за полтора последних года. Об этом говорится в обзоре «Яндекс.Недвижимости», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Срок активности объявления о продаже готовой квартиры на вторичном рынке сократился на 2,7 процента, до 108 дней. На протяжении 2024 года срок экспозиции лишь увеличивался.

Сильнее всего сроки экспозиции в в российских мегаполисах сократились в Перми (минус 28 процентов к первому кварталу 2025 года — до 75 дней), Новосибирске (минус 23 процента, до 101 дня), Челябинске (минус 21 процент — до 89 дней), Екатеринбурге (минус 11 процентов — до 90 дней), Воронеже (минус 8 процентов — до 112 дней) и Нижнем Новгороде (минус 8 процентов, до 108 дней).

В первую очередь покупатели становятся активнее в сторону объектов, где собственник готов предоставить скидку, рассказал Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость». Наблюдается рост доли объявлений со скидками и увеличение самих дисконтов.

Если в начале 2025 года доля объявлений, цена в которых снижалась, составляла в среднем 48 процентов по всем городам-миллионникам, то во втором квартале 2025 года доля таких лотов составляет уже 53 процента. А доля объявлений, где собственники повышают цену, напротив, начала снижаться: во втором квартале 2025 года она составляет 8,1 процента, в то время как в начале года была 9,2 процента.

Скидки также продолжили расти. В начале 2025 года средний дисконт в объявлении о продаже готовой квартиры в среднем по миллионникам составлял 4,6 процента, на второй квартал 2025 года скидки достигли 5 процентов. Больше всего сумма дисконта — в Краснодаре, Красноярске, Волгограде и Челябинске (по 5,4 процента), а также Воронеже (минус 5,2 процента).

Ранее стало известно о росте доли покупок недвижимости в рассрочку. С 2022-го доля таких покупок новостроек выросла более чем в два раза, до 14,8 процента. В абсолютных значениях к концу первого полугодия нынешнего года на рассрочки пришлось 1,2 триллиона рублей.