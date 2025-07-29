Снижение ключевой ставки ЦБ: станет ли жилье доступнее

Снижение ключевой ставки ЦБ на 2 п.п. лишь незначительно улучшит доступность ипотеки. В августе ставки по ипотеке составят 19–26% годовых, что остается высоким уровнем для большинства семей, сообщает «Независимая газета».

В материале говорится, что комфортный уровень ставок возможен для заемщиков с доходом от 300 тыс. рублей. В ближайшее время не стоит ожидать резкого роста спроса на ипотеку или решения квартирного вопроса, добавляется в статье.

По словам экспертов, банки начали пересматривать условия ипотеки, снижая ставки на 2–3 п.п. С января по июль ставки снизились на 4,5–4,8 п.п., но остаются высокими: 24,45% на новостройки и 24,57% на вторичное жилье. Для комфортного обслуживания ипотеки платежи не должны превышать 30–40% дохода.

Подчеркивается, что при текущих ставках это возможно при доходе от 215 тыс. рублей (при ставке 19% годовых) или от 300 тыс. рублей (при ставке 25% годовых). При ставке 10% годовых и доходе от 115 тыс. рублей ежемесячный платеж составит 70 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что снижение ставки ЦБ дает лишь ограниченный эффект. При ослаблении монетарной политики возможен рост цен на недвижимость. Однако снижение ставок психологически важно и стимулирует оформление рассрочек и использование льготных программ.