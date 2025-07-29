Россиянам напомнили о штрафах при сдаче жилья

Отказ оформить съемщикам жилья временную регистрацию грозит собственнику штрафом до семи тысяч рублей. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По словам эксперта, жилец обязан оформить регистрацию по месту пребывания не позже 90 дней с момента переезда. Поэтому при аренде недвижимости дольше 90 дней съемщик должен оформить временную регистрацию, а собственник не должен этому препятствовать.

— Многие граждане, которые сдают квартиру в аренду, боятся оформлять временную регистрацию своим квартирантам. Однако стоит понимать, что временная регистрация не дает права собственности на жилое помещение, — напомнил Евгений Машаров в беседе с ТАСС.

Владение недвижимостью, по мнению эксперта по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилла Селезнева, становится уходящим трендом. По словам финансиста, молодые россияне с высокой вероятностью будут арендовать квартиры на протяжении всей жизни.

Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков в конце июня сообщил, что стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве в течение прошедшего года выросла в среднем на 19 процентов — до 70 тысяч рублей в месяц.