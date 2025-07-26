Юрист прокомментировала продление моратория на штрафы застройщикам

Госдума РФ продлила мораторий на штрафы застройщикам по договорам долевого участия до конца 2025 года. Застройщики смогут отсрочить выплаты за просрочки и нарушения условий ДДУ — как по новым делам, так и по уже назначенным штрафам.

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Юрист по гражданским делам Алла Георгиева, комментируя «МК» эту новость, отметила прежде всего: это вовсе не означает, что застройщики «вообще ничего не будут оплачивать, никакие неустойки, ни штрафы, ни пени» - как по новым делам, так и по уже назначенным. Это говорит о том, что будет предоставлена отсрочка до указанного времени.

Потребитель, как она отметила, имеет право в декабре предъявлять «какие-то требования», однако на сегодняшний день нельзя посчитать «имущественные цифры, интересы потребителей».

Она обратила внимание на то, что мораторий не будет распространяться на те случаи, когда застройщик добровольно соглашается «произвести какие-то выплаты».

Приобретая жилье, человеку, чтобы потом не оказаться истцом или участником судебного процесса, необходимо выбирать надежного и профессионального застройщика, читая различные отзывы о компании.

Что касается каких-то дополнительных компенсаций, то законом они не предусмотрены, указала Георгиева – «здесь все как в Законе о защите прав потребителей».

Исключением становится, «единственное жилье, которое покупается». Юрист привела в пример случай, когда семья проживает на съемной квартире и переехать в свою квартиру должна в августе. Приняв квартиру, им становится понятно, что там некачественный ремонт, а чтобы устранить недостатки, семья должна съехать. То есть снова жить на съемном жилье.

«Тогда с августа и по то время, когда застройщик устранит недостатки, потребитель имеет право требовать компенсацию расходов, которые он понес по вине застройщика по съему этой квартиры».

Когда участник долевого строительства принимает новую квартиру, ее лучше принимать со специалистом, советует юрист. Это поможет увидеть недостатки, которые нужно зафиксировать.