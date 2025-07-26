Эксперты изучили рынок офисной недвижимости Москвы

37% офисных помещений в Москве, готовящихся к вводу в 2025-2028 годах, приходится на Центральный административный округ. В основном объекты строятся в районе Садового и Третьего транспортного колец. К такому выводу пришли эксперты девелоперской компании Ortiga Development, изучив столичный офисный сегмент.

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В исследовании учитывались офисные помещения в бизнес- и торговых центрах, в составе апарт- и жилых комплексов.

Всего на столичном рынке строится 2,4 миллиона квадратных метров офисных помещений, запланированных к вводу в ближайшие три года. 886 тысяч «квадратов» приходится на центр города. На втором месте по объему площадей находится Северный административный округ с показателем 464 тысячи метров (19% от общего объема). Тройку лидеров замыкает северо-запад: 288 тысяч метров (12%).

Меньше всего строящихся офисов зафиксировано в Западном округе – 92 тысячи «квадратов» (4%), на северо-востоке – 118 тысяч метров (5%) и на юго-востоке – 153 тысячи метров (6,3%).

По количеству объектов лидирует деловой район Садового кольца, где возводится пять проектов. Здесь представлены либо помещения небольших площадей (средняя площадь - 13 тысяч «квадратов»), либо офисы в BTS-формате (build-to-suit - относительно новый продукт на рынке офисной недвижимости: компаниям предлагаются пространства, адаптированные под их индивидуальные потребности).

На втором месте - Павелецкий деловой район с четырьмя проектами. Третье место по количеству объектов разделили Белорусский деловой район и территории вблизи Третьего кольца - по 3 проекта. Всего по одному проекту возводится в районе «Большого Сити» (за исключением «Москва-Сити») и в Хамовниках.