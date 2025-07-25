В России предлагают восстановить доходные дома

В Госдуме обсуждают возможность возродить в России рынок доходных домов, пишет РИА Новости.

Как сообщил первый зампред комитета по строительству Владимир Кошелев, такой законопроект могут внести уже осенью. По словам депутата, речь идёт о формировании цивилизованной системы найма — не соцнайм и не дорогая аренда. Инвесторам предлагают налоговые льготы: ноль процентов по налогу на имущество, землю, НДС и доход от аренды.

Также планируется ввести в законодательство понятие «жилого помещения для временного проживания». Жителям таких домов, как ожидается, будет доступна базовая социнфраструктура и временная регистрация на весь срок аренды.