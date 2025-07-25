В Сбере спрогнозировали снижение цен на новостройки

Стоимость квартир в новостройках может снизиться из-за низкого спроса и растущего предложения, заявил глава департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи в ходе Domclick Digital Day в Тюмени.

По мнению Лейпи, застройщики вынуждены будут пойти на уступки, так как сейчас рынок живет исключительно за счет льготной ипотеки. При этом появляются признаки затоваренности – по данным «Домклик», предложение первичного жилья с января по июль 2025 года выросло почти на 8%.

Для массового возобновления спроса на недвижимость необходим устойчивый и продолжительный тренд на снижение процентных ставок в экономике, полагает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Пока же риторика ЦБ и динамика основных макроэкономических показателей указывают на то, что снижение ключевой ставки, а вслед за ним и снижение кредитных ставок, будет поступательным.

По мнению Солдатенковой, до конца августа рыночная ипотека может подешеветь на 2-3 процентных пункта, поэтому массового притока денег в недвижимость не случится. При этом эксперт напоминает, что темпы и объемы ввода жилья снижаются, поэтому и о затоваривании говорить преждевременно. В ближайшей перспективе такая ситуация сохранится, поскольку прогнозируемого снижения ключевой ставки пока недостаточно для того, чтобы стоимость проектного финансирования для застройщиков резко подешевела, прогнозирует аналитик.