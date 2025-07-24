Москвичам назвали улицы с депрессивным видом из окна

В Москве есть места для жизни с депрессивными видами из окна, например не повезло жителям Лесной и Новослободской улиц из-за соседства с Бутырской тюрьмой, также депрессивные пейзажи характеры для локаций с тепловыми электростанциями (ТЭЦ) и автострадами. Об этом РИА Новости рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

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Скидка на жилье за неудачное окружение может достигать семи процентов. При этом на снижение цены сильнее влияет близость к ТЭЦ, чем соседство с автомагистралями или с СИЗО.

В домах на улицах Лесная и Новослободская в центре Москвы из окон открывается вид на Бутырский следственный изолятор. Однако квартиры там предлагаются от 480 тысяч рублей за квадратный метр. Смотрят на места заключения также жители «сталинки» в Большом Матросском переулке, где находится «Матросская тишина». Жилье там стоит 385 тысяч рублей за квадратный метр против 390 тысяч в домах поблизости.

Депрессивно жить и в Западном Бирюлеве, считает специалист — далеко от метро, близко к МКАД и крупной промзоне. Тяжелее всего жителям трех панельных домов в Востряковском проезде с видом на ТЭЦ-26. Квартиры там можно найти дешевле на 27 тысяч рублей за квадратный метр по сравнению с соседями.

По данным «Циан.Аналитики», дома на улице Николая Химушина в Метрогородке с ТЭЦ-23 также имеют депрессивный вид из окон. Квартиры там дешевле примерно на 20 тысяч рублей за «квадрат», чем у соседей. Жители панельного дома на Кантемировской улице смотрят из окон на две скоростные хорды и Московский скоростной диаметр. Квадратный метр жилья там стоит 268 тысяч рублей, поблизости — 290 тысяч рублей.

В список вошли также дома на южном участке Зеленоградской улицы, где проходит Северо-Восточная хорда Московского скоростного диаметра. Квартиры там дешевле на 16 тысяч рублей за квадратный метр, чем в других домах.

Ранее власти Москвы выставили на торги просторную 9‑комнатную квартиру площадью 206 квадратных метров, расположенную на втором этаже дома‑памятника на Арбате. Стартовая цена лота — 90,3 миллиона рублей, а торги пройдут 2 сентября.