Молодежь выбирает квартиры без кухонь

Зумеры, то есть люди, родившиеся с середины 1990-х до начала 2010-х годов, отдают предпочтение квартирам без отдельной кухни, но с кабинетом и просторной ванной. Причем это не каприз, а дань меняющемуся образу жизни.

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Опрос по этому поводу провела компания "Страна Девелопмент" - она опросила молодых людей об их предпочтениях в планировках квартир. Опрос хорошо проиллюстрировал, почему застройщики в Москве и других городах все чаще отдают предпочтение квартирам-студиям и другим непривычным форматам жилья.

Оказалось, например, что каждому второму зумеру не нужна отдельная кухня - им больше по душе кухонная зона в составе гостиной. Дело в том, что готовка отходит на второй план - люди заказывают готовую еду или покупают полуфабрикаты, так что кухня нужна только для разогрева пищи, а не полноценного приготовления.

"Полноценный гарнитур нужен лишь четверти респондентов, а отдельное кухонное помещение - и вовсе 15%", - говорят авторы исследования.

Почти 60% респондентов хотят видеть в квартире, пусть даже маленькой, отдельный кабинет или хотя бы нишу для работы. Еще четверть готовы обойтись зоной в общей комнате, а 12% и вовсе предпочитают работать в кафе или коворкингах. Тут объяснение тоже простое - молодежь все чаще работает удаленно, а потому вопрос рабочего места в жилье выходит на первый план.

Также многие молодые люди хотели бы иметь просторную ванную, а вот спальня может быть минималистичной - хватит кровати и полок. Просторную комнату для сна и отдыха предпочли лишь 24% опрошенных.