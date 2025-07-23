Где в России «квадрат» жилья стоит миллион рублей?

Лера Букина

На платформе «Авито» появилось предложение о продаже роскошной квартиры в центре Екатеринбурга. Трехкомнатная квартира площадью 107 квадратных метров предлагается по цене 120 миллионов рублей. Стоимость одного квадратного метра превышает 1,1 миллиона рублей, передает портал «Финансы Mail».

Где в России «квадрат» жилья стоит миллион рублей
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Квартира расположена на четвертом этаже жилого комплекса класса «люкс», территория которого находится под надежной охраной. В описании объекта недвижимости отмечается, что дизайн интерьера отражает дух времени — здесь есть просторная кухня-гостиная площадью 57 квадратных метров, две отдельные спальни с окнами от пола до потолка, гардеробная с системой автоматического открывания дверей и два санузла, оснащенные датчиками света и защитой от протечек.

В квартире создана единая интеллектуальная сеть, объединяющая все системы. Освещение, теплые полы и инженерное оборудование можно контролировать дистанционно. В каждой комнате доступен голосовой помощник «Алиса», позволяющий управлять устройствами голосом. По словам продавца, «умный дом» работает автономно, выполняя команды владельца без дополнительных усилий.

Недвижимость продается с полным комплектом мебели и встроенной бытовой техникой. В объявлении сделан акцент на высоком качестве отделочных работ и применении материалов премиум-класса.