В России подорожает аренда загородных домов

Осенью-зимой 2025 года аренда загородных домов в России подорожает на 15 процентов год к году. Такой прогноз дал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, передает «Газета.Ru».

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По словам финансиста, рост цен связан с инфляцией. При этом Селезнев отметил, что дома — низколиквидный сегмент, в котором сложно определить среднюю цену. Ставки сильно зависят от удаленности от города и сезонности. По этой причине ждать существенного роста цен на аренду домов из-за факторов, не связанных с инфляцией, не стоит.

В то же время, по данным «Авито Недвижимости», спрос на аренду загородного жилья за год вырос почти в полтора раза. В «Циан.Аналитике» и «Мире квартир» добавили, что средняя стоимость долгосрочной аренды домов по стране сейчас составляет около 60 тысяч рублей в месяц, что на 25,8 процента больше прошлогодней цены.

Ранее стал известен средний бюджет для аренды квартиры в России. В первом полугодии 2025 года сумма составила 26,5 тысячи рублей в месяц.