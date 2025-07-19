Названный Путиным хитрюгой работник предложил проект льготной ипотеки

Работник Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Владислав Плеханов, которого президент России Владимир Путин назвал хитрюгой после вопроса о возможности изменить программу «Молодая семья», предложил проект льготной ипотеки. Его слова приводит РИА Новости.

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Плеханов уточнил, что у него есть проект льготной ипотеки для молодых металлургов.

«Поэтому у меня есть еще одно предложение: ввести льготную ипотеку для молодых металлургов до 30 лет. Тем самым повысится рождаемость и увеличится кадровый поток на металлургические предприятия», — призвал он.

Работник ММК уточнил, что он из потомственной семьи металлурга, окончил МГТУ, а сейчас завершает учебу в магистратуре.

Ранее Путин назвал хитрюгой Плеханова, попросившего изменить программу «Молодая семья». Во время общения с сотрудниками комбината Путин также заявил, что меры поддержки повышения рождаемости в России на данный момент недостаточны.