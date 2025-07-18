В ГД предложили заменить "человейники" в регионах малоэтажными домами

Малоэтажные дома с развитой инфраструктурой надо строить в регионах вместо "человейников", поскольку это поможет повысить рождаемость и придать импульс развитию территорий.

Такое мнение высказала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ).

"Вместо этих человейников ипотечных с однушками до восьми квадратов, [надо] переходить на малоэтажное комфортное строительство с хорошей инфраструктурой. Мне кажется, тогда в том числе наши европейские территории будут более густо заселенными, станут рождаться дети. И никто не будет стремиться жить только в Москве, Московской области и Питере", - сказала Останина журналистам.

По ее словам, люди сейчас не хотят жить в регионах из-за отсутствия развитой инфраструктуры.