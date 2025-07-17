В Москве снижаются продажи новостроек

Продажи первичного жилья в Москве в первом полугодии 2025 года снизились на 16% к тому же периоду прошлого года — до 37,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), сообщили в столичном управлении Росреестра.

С учетом нежилой недвижимости в Москве за первые полгода 2025-го было зарегистрировано 55,6 тысячи ДДУ — на 19% меньше, чем годом ранее.

В июне продажи квартир в новостройках снизились почти наполовину по сравнению с прошлым годом (-48%), до 5,4 тысячи сделок. С учетом нежилой недвижимости в июне было заключено 7,9 тысячи ДДУ — на 45% меньше, чем в прошлогоднем июне.

На первичном и вторичном рынках жилья Москвы в первом полугодии Росреестр зарегистрировал 58,5 тысячи ипотечных сделок — на 1,2% больше, чем в январе — июне 2024 года (57,8 тысячи), но на 9,7% меньше, чем в первом полугодии 2023-го (64,7 тысячи).

С начала года в столице ежемесячно регистрировалось в среднем 9,7 тысячи сделок с ипотекой. В июне 2025 года было заключено 8,6 тысячи сделок с использованием ипотеки.