Россиянам раскрыли способы продать квартиру дороже

Внешний вид квартиры может серьезно повысить ее рыночную стоимость. Как продать жилье дороже, Дятьково Design» Наталья Веденова.

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Интерьерные фотографии могут иметь решающее значение для тех, кто видит ваше объявление на сайте-агрегаторе. Это первое соприкосновение с покупателем, подчеркивает эксперт. Правильный свет может помочь в том, чтобы сделать объект привлекательнее. Веденова советует использовать больше теплого верхнего света, а также подсветку в отдельных зонах. Такие решения помогут добавить пространству объема. Перед съемкой следует убрать из кадра посторонние предметы, которые рискуют отвлечь внимание покупателя от самой квартиры. Стоит спрятать и личные вещи — они помешают покупателю представить себя полноценным хозяином новой квартиры.

«При этом не стоит полностью опустошать комнаты — они должны быть уютными», — уточнила арт-директор.

Кроме того, перед тем как выставить объект на продажу, рекомендуется провести легкий косметический ремонт. Под этим Веденова подразумевает обновление стен и замену фурнитуры. Стены можно выкрасить в светлые универсальные оттенки — белый, бежевый или теплый серый. Все это не потребует больших вложений, зато создаст атмосферу чистоты и ухоженности.

Мебель наравне с ремонтом может прибавить к стоимости квартиры немалую сумму. Правильная расстановка может подчеркнуть функциональность помещений: с помощью мебели можно разделить зоны отдыха, рабочее место, гостиную и кухню. Качественная современная мебель смотрится наиболее выгодно. С учетом имеющейся в квартире меблировки покупатель может сделать выбор в пользу вашего лота. «Главный ориентир — создать ощущение, что в квартиру можно заехать хоть завтра», — резюмировала Веденова.

Ранее парам, живущим вместе с родителями, дали рекомендации по обустройству квартиры. Кухонное пространство стоит продумать с учетом того, что в ней будут находиться две хозяйки. Также в квартире стоит предусмотреть необходимое количество зон хранения для утвари, продуктов и посуды — это позволит сохранить личное пространство для обеих семей.