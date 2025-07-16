Россиянам раскрыли способы продать квартиру дороже

Внешний вид квартиры может серьезно повысить ее рыночную стоимость. Как продать жилье дороже, Дятьково Design» Наталья Веденова.
Интерьерные фотографии могут иметь решающее значение для тех, кто видит ваше объявление на сайте-агрегаторе. Это первое соприкосновение с покупателем, подчеркивает эксперт. Правильный свет может помочь в том, чтобы сделать объект привлекательнее. Веденова советует использовать больше теплого верхнего света, а также подсветку в отдельных зонах. Такие решения помогут добавить пространству объема. Перед съемкой следует убрать из кадра посторонние предметы, которые рискуют отвлечь внимание покупателя от самой квартиры. Стоит спрятать и личные вещи — они помешают покупателю представить себя полноценным хозяином новой квартиры.
«При этом не стоит полностью опустошать комнаты — они должны быть уютными», — уточнила арт-директор.
Кроме того, перед тем как выставить объект на продажу, рекомендуется провести легкий косметический ремонт. Под этим Веденова подразумевает обновление стен и замену фурнитуры. Стены можно выкрасить в светлые универсальные оттенки — белый, бежевый или теплый серый. Все это не потребует больших вложений, зато создаст атмосферу чистоты и ухоженности.
Мебель наравне с ремонтом может прибавить к стоимости квартиры немалую сумму. Правильная расстановка может подчеркнуть функциональность помещений: с помощью мебели можно разделить зоны отдыха, рабочее место, гостиную и кухню. Качественная современная мебель смотрится наиболее выгодно. С учетом имеющейся в квартире меблировки покупатель может сделать выбор в пользу вашего лота. «Главный ориентир — создать ощущение, что в квартиру можно заехать хоть завтра», — резюмировала Веденова.
Ранее парам, живущим вместе с родителями, дали рекомендации по обустройству квартиры. Кухонное пространство стоит продумать с учетом того, что в ней будут находиться две хозяйки. Также в квартире стоит предусмотреть необходимое количество зон хранения для утвари, продуктов и посуды — это позволит сохранить личное пространство для обеих семей.