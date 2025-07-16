Финляндия ввела запрет на сделки с недвижимостью для россиян

Запрет на сделки с недвижимостью в Финляндии для россиян и белорусов вступил в силу сегодня, 15 июля 2025 года, написал министр обороны страны Антти Хяккянен в соцсети Х.

По его словам, это важное событие, поскольку оно направлено на безопасность Финляндии. Он также добавил, что прошлое правительство очень долго откладывало принятие закона.

Ранее подобный запрет уже ввели у себя Латвия и Литва. В этих странах ограничения распространяются как на физических лиц — граждан России и Белоруссии, так и на юридические лица, зарегистрированные в них. Кроме того, в Латвии и Литве запрет будет действовать в отношении компаний, где россияне или белорусы владеют долей не менее 25% уставного капитала.