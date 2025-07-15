В Москве выросли продажи элитной недвижимости

За первые шесть месяцев 2025 года продажи премиальной и делюкс-недвижимости в Москве выросли на 54 процента относительно аналогичного периода в 2024 году. О том, что россияне заинтересовались одним видом жилья, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Балчуг Девелопмент».

В премиум-классе объем сделок вырос на 10 процентов, максимальная активность покупателей пришлась на март. В то же время делюкс сегментом больше интересовались в феврале. Совокупный прирост спроса составил 13 процентов в количественном выражении и 17 процентов по площади.

Эксперты связывают активизацию покупателей с сезоном и укреплением рубля, благодаря чему покупка объектов в России стала выгоднее на фоне снижающейся инвестиционной привлекательности зарубежной недвижимости.

Вместе со спросом выросло и предложение элитной недвижимости в столице — в среднем на 35 процентов. В делюкс-классе объем лотов увеличился на 74 процента по площади и на 69 процентов по количеству, а в премиум-классе — на 24 процента и 35 процентов соответственно.

Ранее стала известна стоимость самой дешевой комнаты в Москве. Такой объект продается за 2,3 миллиона рублей.