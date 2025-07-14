Элитные пентхаусы Москвы подорожали вдвое за пять лет

Средняя цена элитного пентхауса в центре Москвы установила новый рекорд в 2,2 млрд рублей. Для сравнения, в июне 2020 года средняя цена пентхауса в премиальном сегменте составляла 1,1 млрд рублей, таким образом, за пять лет она удвоилась. При этом объем предложения остался практически на том же уровне: сегодня на рынке в продаже находится 50 пентхаусов, тогда как в 2020 году можно было выбрать из 43, сообщает компания «Intermark Городская Недвижимость».

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В результате был установлен новый исторический рекорд – совокупная стоимость всех элитных пентхаусов Москвы на начало июля 2025 года составила 110 млрд рублей или $1,4 млрд. Это на 63 млрд рублей выше, чем в июле 2020 года. За 5 лет этот показатель также вырос более чем в два раза.

Если рассматривать динамику средней цены квадратного метра на рынке элитных пентхаусов Москвы, то за 5 лет она выросла на 52%. Средняя цена квадратного метра пентхауса в премиальном проекте на начало июля 2025 года составляет 4,1 млн рублей, тогда как в 2020 году квадратный метр оценивался в 2,7 млн рублей.

«Сегодня по ценам пентхаусов 2020 года можно позволить себе лишь рядовую квартиру в новом элитном проекте, да и то далеко не в каждом. «Учитывая рекордный рост цен на рынке элитного жилья, неудивительно, что столь стремительно выросли цены и на самое дорогое и уникальное предложение – пентхаусы. Этот тип недвижимости относятся к редкому формату, объем доступных для покупки вариантов ограничивается всего несколькими десятками предложений. Редкость и уникальность пентхаусов, в том числе поддерживает спрос на них. При этом рынок пентхаусов стал более интересен тем состоятельным покупателям, которые ранее приобретали подобное ультрадорогое жилье в мировых столицах, а сегодня переключили внимание на Москву. Сегодня стоимость элитных пентхаусов в расчете на квадратный метр превышает средние цены на квартиры в тех же проектах в 2,5-3 раза», – объясняет Дмитрий Халин, генеральный директор и управляющий партнер компании.

На рост бюджета покупки элитных пентхаусов также повлияло изменение площадей. Площадь элитного среднестатистического пентхауса, находящегося сегодня в продаже, составляет 530 кв. м. Это на 100 кв. м больше, чем это было 5 лет назад. Таким образом, с 2020 года площади в таких объектах возросли на 23%.

Минимальная стоимость пентхауса на рынке элитной недвижимости Москвы сегодня составляет 700 млн рублей, с таким бюджетом можно приобрести статусный объект площадью 158 кв. м. Самый дорогой пентхаус столицы сегодня оценивается в 6,9 млрд рублей.