Минфин оценил идею выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации

Идея выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации заёмщика и минимизировать возможность использования льготных программ для инвестиций встретила поддержку Министерства финансов России.

С соответствующим заявлением выступил перед журналистами заместитель главы ведомства Иван Чебесков. Он отметил, что в Минфине России видели предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

«Мы это рассматриваем и в принципе поддерживаем её предложение, что семейная ипотека должна быть в первую очередь направлена на тех граждан, кому это больше всего необходимо» — приводит слова Чебескова ТАСС.

Ранее в Минфине России заявили об отсутствии планов по ужесточению требований к льготной семейной ипотеке.