Половина россиян не может купить квартиру из-за высоких цен

Почти половина россиян (48,5%) не может купить квартиру из-за высоких цен, свидетельствуют результаты опроса «Финансы Mail».

17,3% респондентов согласны, что ипотека упрощает процесс приобретения жилья, но их пугает высокая процентная ставка. 10,8% считают, что смогут справиться с покупкой недвижимости только при поддержке семьи, и лишь 12,7% опрашиваемых заявили, что не испытывают проблем с приобретением жилья.

В числе основных проблем при покупке жилья опрошенные назвали качество строительства (27,2%). За ним следуют опасения по поводу надежности застройщика (22,3%), возможного роста цен в процессе сдачи дома или изменения условий ипотеки (по 21,3%). Лишь 3,8% ответили, что их ничего не беспокоит.

Половина опрошенных россиян (50,2%) уже приобрели жилье или находятся в процессе его покупки. 14,2% планируют покупать квартиру на вторичном рынке, а 8,1% — в новостройке. 15,5% респондентов заявили, что предпочитают продолжать снимать жилье.

Ранее Банки.ру подсчитал, какую зарплату надо получать, чтобы взять рыночную ипотеку на самую дешевую однокомнатную квартиру в Москве. Эксперты пришли к выводу, что минимальный доход должен составлять 320 тысяч рублей каждый месяц.