В Госдуме назвали условия, при которых возможна прописка на даче

Прописка на даче возможна только при соблюдении ряда условий, и отказ в регистрации может быть связан с несколькими причинами, рассказал в беседе с RT депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Прежде всего прописаться можно исключительно в капитальном жилом доме, а не на пустом участке, при этом само строение должно быть пригодным для круглогодичного проживания, то есть иметь отопление, водоснабжение, электричество и соответствовать санитарно-техническим нормам. Кроме того, дом не может быть разделён на отдельные квартиры, а участок должен иметь официальный почтовый адрес, иначе присвоить ему статус жилого помещения не получится», — пояснил парламентарий.

Ещё одним важным условием является назначение земли: участок должен относиться к садовым товариществам (СНТ), а не к огородным (ОНТ) или землям сельскохозяйственного назначения, поскольку в последних случаях прописка невозможна, предупредил депутат.

«Также стоит учитывать, что по закону дача может быть зарегистрирована как место жительства только в том случае, если у человека нет другого жилья, хотя на практике это требование не всегда строго проверяется. Процедура оформления прописки начинается с получения технического заключения о пригодности дома для проживания, после чего необходимо подать документы в местную администрацию, включая выписку из ЕГРН и заявление о признании дома жилым», — подчеркнул он.

По словам Чаплина, решение принимается в течение двух-трёх месяцев, но даже при соблюдении всех условий возможен отказ, особенно если участок расположен за пределами населённого пункта, например в лесу или поле, так как такие территории часто не признаются пригодными для постоянного проживания.