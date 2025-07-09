Объемы выдач ипотеки в России снизились в два раза

В июне 2025 года банки предоставили россиянам около 309 млрд рублей на покупку первичного и вторичного жилья. Этот результат на 8% выше итогов мая текущего года, но на 60% ниже, чем в июне 2024 года, оценили в ВТБ.

По итогам первого полугодия выдачи ипотеки в России составили порядка 1,5 трлн рублей – почти наполовину меньше, чем годом ранее (47%). При этом 78% всей выданной в стране ипотеки было оформлено по льготным программам, а доминирующую позицию среди них занимает семейная ипотека, на которую в первом полугодии пришлось 69% от всех продаж.

ВТБ в июне провел около 9,5 тысяч ипотечных сделок на 53,6 млрд рублей – это на 38% по числу и на 41% по объему превышает результат мая, сообщили в банке. Средний размер кредита составил 5,6 млн рублей - на 2% больше, чем месяцем ранее, и на 9% - чем в прошлогоднем июне. Всего за первое полугодие россияне получили в ВТБ около 37 тысяч жилищных кредитов более чем на 198 млрд рублей. Как и на рынке, в годовом выражении выдачи ипотеки в банке существенно снизились.