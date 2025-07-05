В России предложили ввести механизм списания ипотеки при появлении ребенка в семье

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести в России механизм поэтапного списания ипотеки при появлении каждого ребенка в семье. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению политика, такое решение может стать эффективным способом повышения рождаемости в стране. Миронов уверен, что основным препятствием к рождению детей в российских семьях является отсутствие жилья, которое многие не могут себе позволить даже по льготной ипотеке.

Председатель партии призвал выдавать российским семьям беспроцентный кредит на приобретение квартиры, дома.

«А дальше механизм списания кредита такой: первый ребенок рождается — 25% списали, второй ребенок — 50%, третий — полностью кредит прощается», — заявил Миронов.

Депутат добавил, что такой механизм был реализован в одном из муниципальных районов Оренбургской области. Там, по его словам, появилась целая улица новых построенных домов, где жили молодые многодетные семьи.