В Москве появились гранитные небоскребы

MOD — высотный жилой комплекс, фасады которого облицованы натуральным гранитом. На внешнюю отделку трех жилых башен высотой 44–55 этажей от компании MR в Марьиной Роще ушло 4500 тонн камня. Оформление башен потребовало применения высоких технологий и разработки особенных систем крепления гранитных плит.

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Кубометр гранита, который использован для фасадов MOD, весит 2,6 тонны. Для сравнения — масса кубометра алюминиевых панелей, которыми часто облицовывают фасады небоскребов, составляет 0,9–1,5 тонны. Чтобы закрепить каменные плиты толщиной 30 мм на высоте до 204 метров, инженеры создали навесную фасадную систему, которая выдерживает повышенные ветровые нагрузки и вес гранитных плит.

Надежность конструкций обеспечивают направляющие из оцинкованной стали с двусторонним защитным покрытием, а также нержавеющие стальные кронштейны и заклепки.

Для проекта был выбран гранит светло-серого цвета Камбулатовского месторождения, который добывают в Челябинской области. Его ценят за прочность и износостойкость. Срок службы материала — более 500 лет.

Гранит для строительства применяется с древних времен. Он стал особенно популярен в эпоху модерна. Авторы MOD, бюро Kleinewelt Architekten, подчеркивают фасадным решением связь с традицией и архитектурными принципами модернизма, который стремился к лаконичности формы, функциональности пространства, актуальности высказывания и культивировал технологическое новаторство.

«Премиальная архитектура стремится к уникальности. Одна из основных идей проекта MOD — использовать для фасадов естественные природные материалы, не прибегая к какой-либо имитации фактуры и текстуры. MR нас поддержал в реализации этой амбициозной идеи — сделать гранитный фасад в небоскребах», — говорит партнер бюро Kleinewelt Architekten Георгий Трофимов.

Использование натурального камня нашло отражение и в интерьерных решениях жилого комплекса MOD — стены в лобби, а также пол выполнены из мрамора и гранита. Эти же материалы используются и во входных зонах паркинга.