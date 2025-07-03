Снижение ключевой ставки назвали триггером для подорожания жилья

Снижение ключевой ставки станет триггером для подорожания жилья, так как сработает «психология продавца», заявил НСН член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила 1 млн рублей за «квадрат», пишет РБК. Выше 2 млн руб. за кв. м она станет в Москве — около 2,1 млн руб. против исходной средней цены в 316,8 тыс. руб., предлагаемой застройщиками. Более 1,3 млн руб. за «квадрат» итоговая цена первичного жилья окажется в трех мегаполисах — Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде. При этом уже в июле текущего года ключевая ставка ЦБ может быть снижена на 1%, всего до конца 2025 года она опустится до 16% годовых, заявил НСН зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Барсуков обрисовал ситуацию на рынке.

«Считать с учетом ипотеки – это дикость, так как размер ипотеки очень разный. Сегодня ипотеку берут максимум в размере 20% стоимости квартиры. Очевидно, что при снижении ключевой ставки по ипотекам будут снижаться, эти расчеты изменятся в сторону уменьшения. При этом подорожание жилья возможно без снижения ключевой ставки, а снижение ставки точно станет триггером для подорожания жилья. Тут есть разные нюансы, конечно, но в рамках психологии продавца это сработает в любом случае. Поэтому я советую покупать квартиру тогда, когда есть возможность. Если ставка упадет, цены вырастут, поэтому непонятно, зачем ждать в этом случае. Если возможности и потребности в покупке нет, это другой вопрос», - рассказал он.

Ранее эксперт в сфере недвижимости Олег Бендриков заявил НСН, что в столице минимальная стоимость квартиры начинается от 7,2 миллиона рублей, наличие метро рядом добавляет к стоимости еще минимум миллион.