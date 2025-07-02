В Госдуме не поддержали выдачу семейной ипотеки по месту регистрации

В Государственной думе России не поддержали выдачу семейной ипотеки по месту регистрации. Против этого проекта в среду, 2 июля, выступила заместитель председателя комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

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— Я все-таки считаю, что семейная ипотека — это один из способов для семьи улучшить свои условия. В это понятие входят не только квадратные метры, но и изменение способа жизни. Если в одном регионе нет работы, а в другом она есть, и там люди способны устроиться? Я предложение не поддерживаю, — высказалась она.

Парламентарий подчеркнула, что группа депутатов Госдумы, напротив, выступила с идеей расширить программу семейной ипотеки в тех регионах, где строительство жилья осуществляется в достаточно слабом темпе. Предполагается, что такая инициатива поможет сократить миграционный поток, передает агентство городских новостей «Москва».

В конце июня лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением обнулить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей. По его словам, текущая программа семейной ипотеки остается недоступной для семей с двумя и более детьми, несмотря на льготы и материнский капитал.

23 мая президент России Владимир Путин также поручил представить предложения по дифференцированному увеличению лимитов семейной ипотеки, которое будет исходить из числа членов семьи.