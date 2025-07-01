Экономист оценил, ждать ли падения цен на недвижимость в России

Россиянам не стоит ожидать «кардинального» снижения стоимости квартир в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург.

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Об этом kp.ru рассказал завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов.

«На качественное и удобно расположенное жилье (как в новостройках, так и на вторичке) в ближайшее время скорее будет рост цен, сопоставимый с инфляцией или чуть меньше», — отметил экономист.

По его словам, стоимость недвижимости может снизиться на 5-15% только в случае, если у нее есть существенные недостатки. Это, например, может быть неудачная локация или плохая планировка. Цыганов отметил, что приобрести жилье со скидкой получится даже в столице.

Риелтор, член Гильдии риелторов Москвы Владимир Шмелев до этого рассказал «Газете.Ru», что в 2025 году рынок новостроек в России продолжает расти. Однако на фоне роста объемов строительства участились случаи задержек, скрытых дефектов и банкротств застройщиков. Ситуацию усугубляют изменения в законодательстве, ограничивающие права покупателей на компенсации. В этих условиях особенно важно понимать, как выбрать надежного застройщика и не потерять деньги, подчеркнул он.