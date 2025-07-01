Появились новые ограничения для ипотеки

С 1 июля банки будут обязаны соблюдать новые макропруденциальные лимиты (МПЛ) при выдаче кредитов на жилье. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

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Такие лимиты устанавливаются отдельно по кредитам на готовое и на строящееся жилье, триггерными значениями будет сумма первоначального взноса, а также показатель долговой нагрузки клиента. Самые жесткие лимиты затрагивают ипотеку на новостройки с низким первоначальным взносом.

Ранее стало известно, что россияне передумали улучшать свои жилищные условия — доля граждан, имеющих такие планы, снизилась до 17 процентов. Так, в 2022-2024 годах доля желающих обновить жилье россиян достигала 21 процента.

«Это свидетельствует о потенциальном снижении спроса в среднесрочной перспективе, если не будет значимого улучшения макроэкономической ситуации», — пояснили аналитики.

Доля респондентов, которые считают хорошими текущие условия для покупки жилья, держится на минимальном уровне 18 процентов.