В Москве начала снижаться стоимость аренды жилья

В Москве в более чем трети районов снизилась стоимость долгосрочной аренды жилья в начале лета. Об этом сообщил сервис "Яндекс Аренда", приводя результаты исследования, с которыми ознакомилась "Москва 24".

Так, отмечается, что в 44 районах российской столицы стоимость аренды снизилось от 0,7% до 8,7%.

Уточняется, что больше всех стоимость аренды упала в Дорогомилове в ЗАО — до 166,2 тысячи рублей (на 8,7%), в бывшем поселении Десеновское в НАО — до 42,4 тысяч — на 6,5%, Печатниках в ЮВАО — до 67,6 тысяч рублей — на 5,8%, а также Бирюлеве Восточном в ЮАО — до 55,2 тысяч — на 5,3%.

Кроме того, сообщается, что цена на аренду жилья в столице упала в Можаниновском, Можайском районах, Нагатинском затое, Щукино, Соколе, а также на территории бывшего поселения Рязановское (НАО).

Эксперты рассказали, что такие показатели наблюдается из-за того, что на рынок аренды вышли недорогие квартиры, а также из-за действий самих собственников.

Глава сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков отметил, что на сегодняшний день некоторые собственники квартир снижают стоимость жилья с целью повысить конкурентноспособность на рынке, пытаясь сдать жилое помещение как можно быстрее.