Россияне срочно избавляются от недвижимости

В России стремительно растет доля срочных продаж квартир, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов рынка. В Московском регионе с пометкой «срочно» осуществляются 12% продаж, по стране доля доходит до 30% и продолжает расти. В рамках срочной сделки квартиры реализуют в течение одной-двух недель с существенным дисконтом.

В 67% случаев избавиться от недвижимости как можно быстрее хотят ипотечные заемщики, рассказал гендиректор инвестиционной компании ООО «Флип» Евгений Шавнев.

«То есть человек понимает, что не справляется с платежами, и принимает решение избавиться от недвижимости, погасив имеющие долги в полном размере», — отметил Шавнев.

Чаще всего на срочную продажу выставляется жилье эконом- и комфорт-класса, стоимость которого на этапе покупки составляла 6–7 млн рублей, а сейчас достигла 12 млн рублей и более. Как правило, такие продавцы предоставляют скидки 5–10%.

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Количество срочных продаж также возросло на фоне недоступной ипотеки и роста числа альтернативных сделок, когда люди продают существующее жилье для покупки нового, добавил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Из-за срочности собственники готовы делать скидки 10–15% от стоимости жилья.

Однако быстрые продажи не всегда сопровождаются значительным дисконтом. По словам директора департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, успешность быстрой реализации обусловлена грамотной оценкой рыночной стоимости объекта.

Ситуация на рынке недвижимости в 2025 году указывает, что предложение может превышать платежеспособный спрос, и продавцам приходится идти на уступки, согласился управляющий партнер девелоперской компании STENOY Илья Фролов. По его словам, в некоторых новых проектах застройщики идут на скидки до 60%. Такой дисконт можно найти, к примеру, в Краснодарском крае, Воронежской и Волгоградской областях.