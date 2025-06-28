Доходы покупателей жилья в России подсчитали

Около 40 процентов покупателей жилья в России имеют доходы 150-300 тысяч рублей в месяц на семью, подсчитали в агентстве маркетинговых исследований Oro.

Об этом сообщает РИА Новости.

«По уровню дохода аудитория клиентов рынка первичной недвижимости преимущественно располагает средствами выше среднего: почти 40 процентов зарабатывают от 150 до 300 тысяч рублей в месяц на семью, еще 16 процентов — свыше 300 тысяч», — говорится в исследовании, проведенном в июне путем опроса восьми тысяч респондентов.

По данным агентства, две трети желающих купить первичное жилье — люди в возрасте 35 лет и старше. В перспективе года покупку рассматривают клиенты, в основном относящиеся к недвижимости как к инвестиции.

В марте РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками ORO, сообщило, что 40 процентов россиян периодически балуют себя икрой.