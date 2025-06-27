Назван средний размер ипотеки в России в мае 2025 года

Средний размер ипотеки, выданной в мае 2025 года, составил 4,4 млн рублей, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Средний чек ипотеки немного сократился как к маю прошлого года, так и к предыдущему месяцу – на 0,7% и 0,4% соответственно. Самые крупные суммы выдаются в Москве – 7,30 млн рублей, Московской области - 6,01 млн рублей, Санкт-Петербурге - 5,81 млн рублей, Якутии - 5,27 млн рублей и Приморском крае - 4,94 млн рублей.

Средний чек ипотеки находится на уровне 4,1 - 4,5 млн рублей с начала 2025 года, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Выдачи ипотеки также находятся на довольно низком уровне по сравнению с первой половиной прошлого года. По его словам, во многом это обусловлено снижением спроса на ипотечные кредиты со стороны потенциальных заемщиков по причине высоких ставок, а также консервативной политикой банков, которые ориентируются на заемщиков приемлемого кредитного качества с показателем долговой нагрузки не более 50%.

Относительно небольшие средние чеки ипотеки при высоких ценах на жилье руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова объясняет высокими ставками по рыночным программам. Так, за период с 23 мая по 23 июня средняя ставка по всем ипотечным программам в базе Банки.ру снизилась только на 0,6 п. п. – с 24,4% до 23,8% годовых. При таком уровне процента для получения в кредит крупной суммы заемщик должен обладать значительным уровнем ежемесячного дохода, отмечает она. Эксперт не исключает, что многие заемщики по-прежнему сохраняют стратегию оформления кредита на небольшую сумму, чтобы закрыть недостающую часть средств для покупки нового жилья, а затем досрочно вернуть ипотеку после продажи имеющейся недвижимости.

«При прочих равных, чем меньше ставка по ипотеке, тем большая сумма доступна заемщику. Допустим, средняя ставка по ипотеке составляет 25% годовых, и заемщик оформляет ипотеку на сумму 4 млн рублей и срок 20 лет. Его примерный ежемесячный платеж в этом случае будет составлять 84 тысячи рублей. Чтобы банк одобрил ипотеку, доход должен быть выше 170 тысяч рублей, иначе банк будет срезать сумму кредита. Если средняя ставка опускается до 15% годовых, то платеж будет уже 53 тысяч, а нужный для одобрения доход – больше 106 тысяч. Таким образом, вероятность получить желаемую сумму повышается», - привела расчеты эксперт.

Солдатенкова ожидает, что при ощутимом снижении ставок по ипотеке средние чеки ипотеки будут расти.